- Vicepresedintele Mike Pence si partenera de cursa a lui Joe Biden, Kamala Harris, se intalnesc miercuri seara (ora locala) in prima lor dezbatere televizata in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, in toiul unei campanii date peste cap de anuntul imbolnavirii lui Donald Trump de covid-19,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca a observat ceea ce el numeste retorica dura anti-Rusia a candidatului democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, dar ca apreciaza drept incurajatoare comentariile acestuia privind controlul asupra armelor, relateaza Reuters. Putin,…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinând cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP. Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri introducerea…

- Dupa o seara de dezbatere in care cei doi candidati la alegerile prezidentiale din SUA s-au implicat in insulte si intreruperi repetate, si chiar moderatorul a admis ca a scapat situatia de sub control, comisia care conduce dezbaterile prezidentiale a anuntat ca incearca sa adauge "mai multa structura"…

- Prima dezbatere televizata intre presedintele republican Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden inaintea apropiatelor alegeri prezidentiale din SUA a fost urmarita de mai putini telespectatori decat cea din 2016, desfasurata intre cei doi candidati de la acea vreme, Donald Trump si Hillary Clinton,…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…