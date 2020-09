Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a criticat din nou joi votul prin corespondenta, afirmand ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie nu va fi poate niciodata stabilit cu precizie, relateaza Reuters si DPA. "Din cauza acestei mase noi si fara precedent de buletine…

- Donald Trump l-a catalogat drept ”prost” pe rivalul sau Joe Biden si i-a cerut sa prezinte scuze din cauza a ceea ce considera o retorica impotriva vaccinurilor, in contextul in care democratul il critica din cauza modului cum gestioneaza epidemia covid-19, relateaza Reuters.Presedintele republican,…

- ​Prima lor dezbatere este prevazuta pentru sfârsitul lui septembrie, dar Donald Trump si Joe Biden si-ar putea încrucisa drumurile vineri în cursul unei ceremonii de comemorare a atentatelor de la 11 Septembrie 2001, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Presedintele republican si…

- Presedintele american Donald Trump a recunoscut marti pentru prima oara ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, unde il va infrunta pe contracandidatul sau democrat Joe Biden, „va fi strans”, iar de aceea este nevoie „de fiecare vot in parte”, transmite EFE. Trump nu mai este sigur de…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca va accepta candidatura republicana pentru un al doilea mandat in timpul unui discurs in direct de la Casa Alba, saptamana viitoare, confirmand intentiile exprimate anterior care i-au atras critici din partea democratilor si chiar a unor colegi…

- Președintele american Donald Trump a refuzat duminica sa spuna daca va accepta rezultatul alegerilor prezidențiale din acest an, adaugând ca „va trebui sa vada” și afirmând înca odata ca votul prin corespondența va „falsifica alegerile”, relateaza CNBC.Comentariile…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…