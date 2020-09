Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Joe Biden va cheltui 280 de milioane de dolari pe publicitate la televiziune si social-media pana in ziua alegerilor, a anuntat miercuri biroul de campanie al candidatului democrat. Suma este cu peste 100 de milioane de dolari mai mare decat cea alocata de rivalul sau republican, presedintele in exercitiu…

- Obama si Clooney se vor angaja intr-o "conversatie virtuala", potrivit unei invitatii catre donatori obtinuta de Reuters. Pretul biletelor variaza intre 250 si 250.000 de dolari. In iunie, Obama a organizat o strangere de fonduri pentru Biden, fostul sau vicepresedinte, care a adus campaniei acestuia…

- Cheltuielile de campanie ale presedintelui american Donald Trump in vederea realegerii sale la scrutinul din noiembrie au fost de peste 50 de milioane de dolari in iunie, dublu fata de luna precedenta, in conditiile in care cursa prezidentiala se intensifica, relateaza marti agentia Reuters.…

- Joe Biden a promis joi sa injecteze 700 de miliarde de dolari pentru a revigora producția americana dupa criza coronavirusului, un plan care va concura programul economic al lui Donald Trump, adversarul sau la alegerile prezidențiale din noiembrie, potrivit AFP.Candidatul democrat la Casa Alba,…

- Statele Unite au livrat Ucrainei ajutor militar in valoare de 60 de milioane de dolari, inclusiv rachete antitanc, a anuntat miercuri diplomatia americana, o premiera dupa suspendarea controversata a acestor ajutoare, suspendare ce a dus la un proces de destituire impotriva lui Donald Trump, informeaza…

- Joe Biden si Comitetul National Democrat au atras in luna mai peste 80 de milioane de dolari pentru alegerile din 2020, cea mai mare suma obtinuta in ciclul electoral din 2020, transmite Reuters.