- Experții au prognozat candidatului american la președenție Joe Biden o victorie in rezultatul decisiv al alegerilor din Nevada. Despre acest lucru a anunțat Reuters cu referire la calculele Companiei de cercetare Edison Research. Biden ciștiga 49,3% din voturi in Nevada dupa numararea a 86% din buletine.…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- UPDATE - La ora Romaniei 07:00, numararea voturilor continua in statele-cheie Arizona, Georgia, Carolina de Nord, Nevada si Pennsylvania. In urmatoarele ore sunt asteptate rezultate din Arizona si Georgia. Donald Trump conduce, pentru moment, in Pennsylvania (20 electori), Carolina de Nord (15 electori)…

- Presedintele american a postat un nou mesaj pe Twitter, dar a fost și acesta a fost ascuns de rețeaua sociala, pe motiv ca ar putea induce in eroare. „Aseara conduceam, aveam un avans solid in multe state cheie, in aproape toate cazurile in state controlate de democrați. Apoi, unul cate unul,…

- Președintele SUA are o influența uriașa asupra vieții oamenilor, atat in Statele Unite cat și in strainatate, așa ca alegerile prezidențiale prezinta interes pentru toata lumea și sunt unul dintre cele mai urmarite și dezbatute evenimente pe plan mondial. UPDATE 17:45: Rezultatele alegerilor din SUA…

- Pariurile cu privire la numele viitorului locatar al Casei Ale sint in continuare deschse, in timp ce toate privirile sint atintite asupra a opt state americane - Alaska, Arizona, North Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania si Wisconsin -, de ale rezultate caror depinde acest nume. Joe Biden…

- Pariurile cu privire la numele viitorului locatar al Casei Albe sunt in continuare deschise, in timp ce toate privirile sunt atintite asupra a opt state americane - Alaska, Arizona, North Carolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania si Wisconsin - de ale rezultate caror depinde acest nume. Favoritul…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…