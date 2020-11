Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, candidatul democratilor la presedintia SUA, va beneficia de protectie suplimentara din partea Secret Service in Wilmington, statul Delaware, unde planuieste sa ramana inca o zi pentru un posibil discurs important, scrie presa locala preluata de dpa, potrivit Agerpres.

- Serviciul Secret american trimite intariri in Wilmington incepand de vineri pentru a asigura protecția fostului vicepreședinte Joe Biden in condițiile in care acesta se apropie de caștigarea alegerilor prezidențiale și ar putea susține discursul de revendicare a victoriei chiar in cursul acestei zile,…

- Candidatul democrat pentru Casa Alba, Joe Biden, a declarat joi ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa asupra lui Donald Trump, odata ce toate rezultatele vor fi cunoscute, in timp ce rivalul sau republican contesta in justitie operatiunile de numarare a voturilor, relateaza AFP.…

- Joe Biden a susținut un discurs, la cateva ore dupa inchiderea urnelor, in care le-a cerut oamenilor sa aiba rabdare ca toate voturile sa fie numarate. In același timp, candidatul democrat s-a aratat optimist in legatura cu rezultatul.„Suntem increzatori in legatura cu rezultatele”, a spus Joe Biden,…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, va face declaratii miercuri, la 05:30 GMT, din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, a anuntat echipa sa de campanie, transmite AFP. Biden se afla intr-o cursa extrem de stransa cu presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump. Echipa…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, fostul vicepresedinte Joe Biden, a inceput marti ziua scrutinului cu o vizita la mormantul fiului sau Beau, decedat in anul 2015 la varsta de 46 de ani din cauza unui cancer cerebral, relateaza agentia EFE. In dimineata racoroasa a zilei alegerilor,…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP. Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa voteze, in…

- Candidatul democrat Joe Biden a afirmat miercuri ca senatoarea Kamala Harris este ''persoana potrivita'' pentru a ajuta la ''reconstructia tarii'', dupa alegerea istorica de a o plasa in cursa pentru a deveni prima femeie vicepresedinte al SUA, daca vor castiga alegerile in fata lui Donald Trump…