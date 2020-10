Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a promis ca va face o prioritate din adoptarea asa-zisei Legi a Egalitatii (Equality Act) privind drepturile comunitatii LGBTI, pe care spera sa o promulge in primele 100 de zile de presedintie daca va castiga alegerile din 3 noiembrie,…

- Peste 70 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale din SUA, adica mai mult decat dublul participarii totale la vot la alegerile precedente din 2016, releva o statistica publicata marti de US Elections Project, preluata de Reuters. Aceasta participare masiva la vot…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

- Fostul presedinte american Barack Obama i-a indemnat miercuri pe democrati sa se mobilizeze masiv pana la 3 noiembrie pentru Joe Biden si sa nu creada ca alegerile sunt deja castigate pentru ca sondajele sunt favorabile, scrie AFP. "Nu ne putem complace", a declarat el la Philadelphia, cu 13 zile inainte…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Presedintele Donald Trump a facut o serie de promisiuni la un miting de campanie organizat vineri in Atlanta in incercarea de a-i atrage pe alegatorii afro-americani, printre care cea vizand declararea Juneteenth (sarbatoarea din 19 iunie, denumita si Ziua Libertatii cand se celebreaza emanciparea…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a facut cunoscut ca a vorbit la telefon joi, in cursul unei vizite la Kenosha, in statul-cheie Wisconsin, cu Jacob Blake, un tanar de culoare grav ranit de politie, noteaza AFP. "Am avut ocazia sa stau de vorba la telefon cu Jacob Blake. Nu mai este la terapie…