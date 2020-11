Stiri pe aceeasi tema

- Starul american pop Lady Gaga s-a angajat in weekend intr-o disputa, pe Twitter, cu echipa de campanie a presedintelui in exercitiu Donald Trump, pe tema convingerilor sale impotriva fracturarii hidraulice (fracking), relateaza AFP, potrivit news.ro.Adversarul democrat al lui Donald Trump in alegerile…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Fostul presedinte american Barack Obama va participa miercuri la un prim eveniment de campanie pe teren pentru a-l sustine pe fostul sau vicepresedinte Joe Biden, care il va infrunta la urne pe republicanul Donald Trump pe 3 noiembrie, relateaza AFP. ''Presedintele Obama se va…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse. El a cerut…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…

- Joe Biden il acuza pe Donald Trump ca "a alimentat" violentele care au izbucnit in SUA in contextul manifestatiilor din ultimele zile, afirmand ca "esecul sau de a face apel la proprii sustinatori sa nu mai actioneze ca o militie armata" il face un presedinte "slab", relateaza AFP. "El nu poate opri…