- Presedintele american Donald Trump este dat castigator in Kansas, Missouri si Nebraska, trei state care ar putea sa ii aduca 21 de electori, potrivit CNN, Fox News, NBC si New York Times, informeaza AFP. In total, la ora 03:40 GMT, candidatul republican Donald Trump a obtinut 115 -116 electori, fiind…

- Joe Biden a castigat marti seara in statul New Mexico in fata lui Donald Trump, potrivit New York Times si canalului de televiziune NBC, relateaza AFP. Aceasta victorie ii aduce cinci electori suplimentari, ridicand numarul lor la 131, in jurul orei 03.15 GMT, fata de 95 adunati de Trump,…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator marti seara in statul Carolina de Sud, acesta fiind al 13-lea stat in care iese invingator, conform informatiilor difuzate de New York Times si NBC, transmite AFP. In total, la ora 02:30 GMT, candidatul republican a adunat 89 de electori, in timp…

- Candidatul democraților pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2020 a parut ca nu iși mai aduce aminte impotriva cui candideaza – Biden a parut ca il confunda pe Donald Trump cu fostul președinte George W. Bush.

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Candidatul democrat la presedintia americana Joe Biden si-a sporit avansul fata de republicanul Donald Trump, actualul lider de la Casa Alba, cu mai putin de o luna inainte de alegerile prezidentiale din SUA, indica un sondaj publicat marti de CNN, transmite AFP. Cu 57% din intentiile…

- Dupa o seara de dezbatere in care cei doi candidati la alegerile prezidentiale din SUA s-au implicat in insulte si intreruperi repetate, si chiar moderatorul a admis ca a scapat situatia de sub control, comisia care conduce dezbaterile prezidentiale a anuntat ca incearca sa adauge "mai multa structura"…

- Joe Biden a fost nominalizat oficial marti candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, in cadrul carora se va confrunta cu Donald Trump, relateaza agerpres. ''Va multumesc foarte, foarte mult. Din toata inima. Multumesc tuturor, inseamna totul pentru mine si familia mea…