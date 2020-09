Candidatul prezidential al Partidului Democrat din SUA, Joe Biden, a declarat ca, daca va castiga alegerile din noiembrie, va pastra o prezenta militara redusa in Irak si in Afganistan, si ca nu are in vedere o reducere majora a bugetului de aparare al Statelor Unite, transmite vineri dpa. Intr-un interviu acordat publicatiei militare 'Stars and Stripes', Biden a spus ca sprijina o retragere militara, 'dar problema este ca trebuie sa ne facem in continuare griji din cauza terorismului si a Statului Islamic'. 'Consider ca avem nevoie de o capacitate de operatiuni speciale pentru…