- Candidatul democrat la Casa Alba s-a intalnit in privat cu familia lui Jacob Blake, un tanar de culoare grav ranit de politie in Wisconsin, a anuntat echipa sa de campanie, relateaza joi AFP. Jill Biden participa si ea la aceasta intalnire cu familia tanarului de 29 de ani, impuscat de…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden se va intalni joi cu familia lui Jacob Blake, care a fost ranit recent de sapte gloante trase de forte de politie, intalnirea urmand sa aiba loc joi in timpul vizitei efectuate de Biden in orasul Kenosha din statul Wisconsin, a declarat miercuri un oficial…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP. "La…

- Presedintele american Donald Trump va vizita Kenosha, orasul din Wisconsin unde au loc proteste dupa ce un barbat de culoare a fost impuscat in spate si ranit grav de un politist, relateaza BBC.Trump va calatori la Kenosha marti, a anuntat Casa Alba, unde se va intalni cu fortele de ordine…

- Candidatul democrat la prezidentialele din Statele Unite, Joe Biden, a facut cunoscut miercuri ca a promis ca i se va face "dreptate" familiei lui Jacob Blake, un afro-american de 29 de ani grav ranit de politie duminica in Wisconsin cu mai multe gloante in spate, noteaza AFP. "Inca o data, un barbat…

- Candidatul democraților la președinția SUA, Joe Biden, a declarat miercuri ca a vorbit și a promis „dreptate” familiei lui Jacob Blake, un afro-american în vârsta de 29 de ani, care a fost ranit grav de poliție duminica, în Wisconsin, fiind împușcat de mai multe ori…

- Un noua inregistrare cu un polițist care impușca un cetațean afro-american zguduie SUA, scrie ansa . Impuscat in spate, de la mica distanta Un ofițer a deschis focul și l-a impușcat in spate pe afro-americanul Jacob Blake, in varsta de 29 de ani. Incidentul a avut loc in Kenosha, statul Wisconsin. Filmarea,…