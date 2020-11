Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, candidatul democrat la presedintia SUA, s-a impus in cele trei state de pe Coasta de Vest, unde electoratul este unul traditional democrat.Biden strange nu mai putin de 72 de electori din cele trei state: California, Oregon si Washinton. Desi in centralizarea New York Times…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator marti seara in statul Carolina de Sud, acesta fiind al 13-lea stat in care iese invingator, conform informatiilor difuzate de New York Times si NBC, transmite AFP. In total, la ora 02:30 GMT, candidatul republican a adunat 89 de electori, in timp…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden era dat marti seara castigator in statul Colorado, care a votat in 2016 pentru Hillary Clinton, conform canalelor de televiziune Fox si NBC, relateaza AFP. Aceasta victorie ii aduce noua electori suplimentari, care se adauga celor 117 castigati in alte state…

- Echipa de campanie a presedintelui republican Donald Trump a revendicat marti seara victoria in statul-cheie Florida, crucial pentru realegerea sa, in timp ce mass-media americana nu a anuntat invingatorul in acest stat, informeaza AFP. Conform estimarilor New York Times la ora locala 21:00 (02:00 GMT…

- Presedintele Donald Trump este dat invingator in Virginia de Vest, pe care a castigat-o si in 2016, potrivit Fox News si New York Times, relateaza AFP. In acelasi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie in Virginia. Aceasta victorie ii aduce lui Donald Trump cinci electori, in plus fata…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a fost dat marti seara invingator in statul traditional democrat Vermont in fata presedintelui republican la final de mandat Donald Trump de canalele de televiziune NBC si Fox, relateaza AFP. Aceasta victorie i-ar asigura candidatului democrat trei…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden a cerut alegatorilor "sa ia inapoi" controlul asupra democratiei, la ultimul sau mare miting de campanie din ajunul alegerilor, luni la Pittsburgh, in Pennsylvania, informeaza France Presse. "Este timpul sa ne ridicam si sa ne luam inapoi…

- A doua dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, prevazuta initial joi, a fost anulata de comisia independenta insarcinata cu organizarea lor, a facut cunoscut aceasta vineri, scrie AFP. Dupa anuntul testului pozitiv la COVID-19 al presedintelui american, comisia a transformat aceasta…