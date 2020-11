Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA Joe Biden se va adresa vineri seara americanilor, a declarat pentru AFP o sursa din echipa sa de campanie. In acest moment Joe Biden conduce cursa impotriva rivalului republican Donald Trump in statul-cheie Pennsylvania. Este de asteptat ca fostul…

- Democratul Joe Biden a devenit candidatul la alegerile prezidențiale care primește cele mai multe voturi din istoria alegerilor din SUA, scrie The Guardian. Potrivit sursei citate, candidatul democrat a primit, pana acum, 69.759.833 de voturi, precedentul record aparținandu-i lui Barack Obama, cu 69.498.516…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…

- LIVE TEXT: Rezultate alegeri SUA 2020. Biden ramane pe primul loc, dar diferența de voturi electorale se micșoreaza Alegerile prezidențiale din Statele Unite au ajuns, practic, la final. Votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara. Americanii au fost chemați sa-i aleaga și pe toti cei 435…

- Dupa inchiderea urnelor, anuntarea castigatorului ar putea dura zile sau chiar saptamani. La acest scrutin, aproape 100 de milioane de americani au votat prin corespondenta din cauza pandemiei de COVID-19, ceea ce inseamna ca o intarziere in numararea tuturor voturilor este foarte probabila.…

- Fostul presedinte american Barack Obama i-a indemnat miercuri pe democrati sa se mobilizeze masiv pana la 3 noiembrie pentru Joe Biden si sa nu creada ca alegerile sunt deja castigate pentru ca sondajele sunt favorabile, scrie AFP. "Nu ne putem complace", a declarat el la Philadelphia, cu 13 zile inainte…