Un Joe Biden energic si un Barack Obama fidel lui insusi l-au acuzat sambata pe Donald Trump ca a esuat complet in gestionarea pandemiei noului coronavirus, in timp ce presedintele SUA a afisat un optimism neclintit, in pofida evidentei sondajelor de opinie, cu doar zece zile inaintea scrutinului prezidential din 3 noiembrie, informeaza AFP.



Cu trei mitinguri in tot atatea state ale miliardarului republican, doua mitinguri ale candidatului democrat dupa o pauza de sase zile si un altul al fostului presedinte Obama, ziua de sambata a fost o zi intensa de mitinguri electorale, un fenomen…