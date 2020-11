Stiri pe aceeasi tema

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…

- Cu mai putin de trei saptamani ramase pana la alegerile prezidentiale din SUA, presedintele american Donald Trump va participa miercuri la un miting electoral in statul Iowa, primul eveniment din campania sa dupa ce aceasta a fost intrerupta din cauza testarii pozitive la COVID-19 a liderului de la…

- Presedintele chinez Xi Jinping a trimis sambata un mesaj omologului sau american Donald Trump si sotiei sale Melania, urandu-le recuperare grabnica dupa coronavirus, a relatat televiziunea de stat chineza, potrivit Agerpres, care citeaza Reuters.Trump, care a anuntat vineri dimineata ca a contractat…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit 'multe milioane de dolari in taxe', dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic 'sub-indatorat', avand mai multe active decat datorii, transmite Reuters. Presedintele republican…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…