Retorica anti-socialista a lui Donald Trump a dat roade in Florida, unde alegatorii hispano-americani de dreapta, in frunte cu cubanezii anti-castristi, au fost decisivi in victoria actualului presedinte republican in asa-numitul 'Sunshine State', noteaza miercuri AFP. In cartierul Little Havana din Miami, zeci de persoane ascultau salsa si agitau steaguri americane in seara de marti, sarbatorind deja victoria lui Trump in acest stat de care republicanul are nevoie pentru a mai ramane patru ani la Casa Alba. Florida, cu ai sai 29 de mari electori, este celebra pentru rezultatele stranse…