In total, "2,2 milioane de reclame au fost respinse" si 120.000 de postari pe Facebook si Instagram au fost retrase pentru incercarea de a impiedica participarea la vot", inainte de alegerile prezidentiale americane, a afirmat directorul pentru afaceri globale al Facebook, Nick Clegg, intr-un interviu pentru Journal du Dimanche, citat de AFP.



In plus, "au fost afisate avertismente la 150 de milioane de informatii false verificate de media independente", printre care agentia France Presse, a explicat Nick Clegg saptamanalului francez.



Facebook si-a inmultit in ultimele…