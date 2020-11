Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, care a obtinut cel mai bun scor in primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica, a multumit, luni, alegatorilor pentru votul acordat, aratand ca "doua treimi dintre cetatenii din Republica Moldova au votat pentru schimbare",…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Maia Sandu este pe primul loc conform rezultatelor finale preliminare ale alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, acumuland 36.16% din voturile alegatorilor (487635). In turul doi al alegerilor prezidențiale, ea se va duela cu Igor Dodon, candidatul independent pentru…

- In primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, candidata Maia Sandu a ieșit invingatoare cu aproape 4 procente in fața actualului președinte Igor Dodon. In ciuda restricțiilor din cauza pandemiei COVID-19, cetațenii moldoveni din diaspora au votat masiv, cele mai multe fiind pentru…

- Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat, duminica, primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,95% din sectiile de votare din tara. Maia…

- sursa foto: Facebook/ Maia Sandu Maia Sandu l-a spulberat pe Igor Dodon la Constanța, in primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care a avut loc duminica. Candidatul PAS a obținut 377 din cele 540 de voturi exprimate ale diasporei din Constanța, in timp ce socialistul care a candidat…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, a castigat, duminica, primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea…

- Moldovenii din Diaspora au iesit in numar mare la vot. S-au format cozi in fata sectiilor de votare la Londra, in orasul Kassel, Germania, dar si la Bucuresti. Cozi uriase la vot in centrul Bucurestiului. Moldovenii isi aleg presedintele Cetatenii moldoveni care locuiesc in Romania…

- Cel mai probabil, și la alegerile prezidențiale din 2020, la fel ca și la cele din 2016, vom avea un al doilea tur de scrutin. De aceasta parere sunt majoritatea analiștilor politici. © Sputnik / Miroslav RotariAlegeri prezidențiale 2020 in Moldova: Cum votam Potrivit legii, daca in primul…