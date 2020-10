Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova are nevoie de o politica responsabila și echilibrata. In ultimii ani, țara noastra a trecut prin multe provocari precum caderea regimului oligarhic, pandemia mondiala provocata de COVID-19, dar și cea mai severa seceta din istoria țarii. Acum, cetațenii Republicii Moldova merita sa…

- Igor Dodon ramane in continuare principalul favorit al alegerilor prezidentiale din 1 noiembrie, cel putin asta potrivit unui sondaj de opinie prezentat joi, 24 septembrie, de Asociatia Sociologilor si Demografilor, organizatie apropiata de Partidul Socialistilor, studiul careia arata ca, daca in turul…

- Daca duminica viitoare ar avea aloc alegerile prezidențiale, Igor Dodon ar obține cele mai multe voturi. sint datele ultimului sondaj Vox Populi - septembrie 2020, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Potrivit datelor, 41,6 la suta din cetațenii deciși sint gata…

- Viitoarele alegeri prezidențiale din Moldova ar putea servi drept baza pentru consolidarea organizațiilor teritoriale ale partidelor, ceea ce este important pentru luptele politice care urmeaza. Opinia a fost exprimata de deputatul in Parlament din partea Partidului PAS Vladimir Bolea in cadrul unui…

- Președintele Partidului Popular European, Donald Tusk, transmite un mesaj in limba romana in care iși anunța susținerea pentru liderul partidului de opoziție PAS din Republica Moldova, Maia Sandu, pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in 1 noiembrie la Chișinau. "Când…

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…

- Alegatorii din Macedonia de Nord voteaza miercuri intr-un scrutin legislativ cu rezultat imprevizibil, castigatorului urmand sa-i revina deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana si combaterea unei crize epidemice in plina resurgenta, transmite AFP. Alegerile sunt primele de cand statul…