Stiri pe aceeasi tema

- CEC a finalizat inregistrarea grupurilor de inițiativa pentru inaintarea candidaților in alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. In pofida ”duzinii dracului” de pretendenți, practic toate sondajele arata ca favoritul cursei prezidențiale este actualul șef al statului Igor Dodon. In opinia sociologilor,…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat AGERPRES, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a anuntat ca…

- Actualul Guvern, in frunte cu premierul Ion Chicu, iși va continua activitatea cel puțin pina la sfirșitul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 1 noiembrie. Declarațiile au fost facute de președintele Igor Dodon, in cadrul unei ediții speciale la Prime TV. „Guvernul…

- CHIȘINAU, 10 sept – Sputnik. Alegerile prezidențiale care se vor desfașura in Republica Moldova pe 1 noiembrie au fost unul dintre subiectele discutate de ministrul de Externe, Oleg Țulea, in cadrul vizitei sale la Bruxelles. In perioada 9-12 septembrie, oficialul efectueaza o vizita de lucru la…

- Președintele PMP , Eugen Tomac da startul campaniei electorale in Maramureș. Suținere totala pentru candidații PMP la alegerile locale! Echipa PMP condusa cu multa maiestrie de Lucian Morar a intampinat cu multa bucurie sosirea președintelui Eugen Tomac, care a dorit sa dea starul candidaților…

- Maia Sandu este candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in noiembrie, in Republica Moldova. Consiliul Politic Național al PAS s-a intrunit astazi, 18 iulie in regim online, in componența a 134 de membri și a decis unanim ca va inainta candidatura…

- Igor Dodon este principalul favorit la alegerile prezidențiale din toamna, arata datele unui sondaj de opinie dat publicitații astazi. Actualul președinte ar acumula 25% din voturi, iar liderul Partidului Acțiunea și Solidaritate ar obține 21,3% din voturi. Datele au fost prezentate in cadrul unui sondaj…