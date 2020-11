Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Fostul primar al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, care candideaza pentru functia de presedinte al Republicii Moldova din partea Blocului electoral "Unirea", s-a pronuntat, duminica, in favoarea unirii Republicii Moldova cu Romania.El…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, pro-europeana Maia Sandu, a lansat, duminica dimineata, un nou apel catre alegatori sa participe la scrutinul in urma caruia va fi desemnat…

- Candidata PAS la prezidentialele din 1 noiembrie, Maia Sandu, si-a exprimat dreptul la vot, in jurul orei 9.00. Ea a declarat ca a votat pentru ordine in tara, pentru dreptate, pentru bunastare, pentru un stat care sa ajute oamenii, pentru un stat care sa imbunatateasca conditiile de viata in toate…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de presedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pro-europeana, a lansat, vineri, un apel catre toti angajatii din sistemul bugetar sa nu participe "la schemele de fraudare a…

- Unul dintre principalii lideri politici pro-europeni de la Chisinau, Maia Sandu, vorbeste, intr-un interviu acordat Agerpres, despre importanta alegerilor prezidentiale care vor avea loc pe 1 noiembrie in Republica Moldova. Lider al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu a…

