Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Pavel Filip, a propus, luni, formarea unui guvern al unitatii nationale in Republica Moldova si organizarea, in toamna anului viitor, de alegeri parlamentare anticipate.



El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca PDM, care are 11 deputati in Parlamentul de la Chisinau, propune un program in patru pasi: elaborarea unui plan anticriza pe termen scurt, instituirea unui guvern al unitatii nationale agreat de toate partidele autentice din Parlament, curatarea clasei politice…