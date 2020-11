Stiri pe aceeasi tema

- Renato Usatii ar fi strans doar 11,5% din voturi. Totodata, Violeta Ivanov ar fi avut un procent de 6,3%, iar Andrei Nastase ar fi obținut 2,9%. Octavian Țicu ar fi adunat 1,7% de voturi. Dorin Chiartoaca ar fi obținut 1,3%. Tudor Deliu ar fi adunat 0,8% de voturi, conform tv8.md. Exit-poll-ul…

- Actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și candidata opoziției, Maia Sandu, intra in turul al doilea, in urma scrutinului prezidențial, arata rezultatele unui exit-poll dat publicitații la Chișinau, dupa inchiderea urnelor, transmite publicația Ziarul de Garda din Republica Moldova. Cei…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Prezența la urne la ora 21:00 a constituit 42,7% procente. Imediat dupa inchiderea secțiilor de votare, candidații au facut declarații. Igor Dodon le-a mulțumit alegatorilor care au ieșit la urne. „In calitate de președinte al Republicii Moldova vreau sa mulțumesc…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Igor Dodon a facut declarații de presa imediat dupa inchiderea secțiilor de votare. Acesta s-a adresat cetațenilor in calitate de președinte al Republicii Moldova, de candidat la șefia statului, dar și in calitate de președinte și candidat totodata. In calitate de președinte…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, puțin peste 20 la suta dintre moldoveni ar vota Partidul Socialiștilor, iar alți aproape 18% - Partidul Acțiune și Solidaritate. Cel puțin așa arata rezultatele sondajului Barometrul Opiniei Publice, ediția de toamna 2020,…

- Daca maine s-ar organiza alegeri pentru functia de presedinte, 23,2% din populatie ar vota cu Igor Dodon. Iar pentru candidata Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, ar vota 19,7%. Pentru candidatul Partidului Nostru, Renato Usatii, ar vota 10,9% din alegatori, iar pentru candidata Partidului…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, si fostul premier Maia Sandu sunt creditati cu cele mai mari sanse sa ajunga in turul doi de scrutin, potrivit unui sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, relateaza marti Radio Chisinau.…