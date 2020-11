Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, ar fi pierdut alegerile pentru un al doilea mandat, a declarat, duminica seara, la scurt timp dupa inchiderea urnelor, ca, indiferent de rezultatul final al alegerilor, obiectivul sau este de a intra in dialog cu toate partidele parlamentare, pentru a putea aproba bugetul pe anul viitor.



El a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca, in calitate de lider al "celui mai mare partid politic din Republica…