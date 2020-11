Aproape 13.000 de cetateni din Republica Moldova au votat, la alegerile prezidentiale de duminica, in cele 13 sectii de votare deschise pe teritoriul Romaniei, a declarat, luni, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. Potrivit sursei citate, in cele 139 de sectii de votare pe care autoritatile moldovene le-au deschis in strainatate au votat 149.840 de alegatori, iar dintre acestia 12.912 au votat in Romania. Cei mai multi cetateni moldoveni au votat in Italia (46.442), Marea Britanie (16.847), Franta (15.616), Germania (12.924), Romania (12.912), Irlanda (7.046), SUA (5.675),…