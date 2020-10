Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiAtribuțiile președintelui: Unii candidați promit imposibilul In cadrul emisiunii "ATITUDINI", politologul Ian Lisnevschi a declarat ca unii candidați la alegerile prezidențiale din aceasta toamna vin cu diverse promisiuni care de fapt depașesc atribuțiile președintelui Republicii Moldova.…

- CHIȘINAU, 29 sept - Sputnik. Violeta Ivanov, reprezentanta Partidului Șor, este oficial candidat la funcția de președinte al țarii. Comisia Electorala Centrala a examinat listele de subscripție prezentate anterior de grupul de inițiativa care a colectat semnaturi in favoarea lui. © Sputnik…

- Olga Suharevskaia, expert in politica externa Candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova sunt bine cunoscuți atat cetațenilor țarii, cat și partenerilor externi. Cu toate acestea, cursa promite a fi una fierbinte. O suta de nuanțe ale opoziției Criza permanenta a devenit…

- Șeful statului, Igor Dodon, a comentat temerile exprimate de opoziție privind riscul fraudarii alegerilor prezidențiale care urmeaza sa aiba loc in toamna acestui an. „Cei care cred ca prin astfel de justificare vor reuși cumva sa se victimizeze in caz de infrangere, ma refer la doamna Maia Sandu, cred…

- Șeful statului spune ca in situația actuala demiterea Guvernului Chicu este posibila doar daca PAS, PPDA, PRO Moldova și Șor vor face o coaliție. In cadrul emisiunii “Președintele raspunde”, Igor Dodon a declarat ca abia așteapta sa vada semnaturile Maiei Sandu alaturi de liderii partidelor oligarhice.…

- Cu o ora inainte ca premierul Ion Chicu sa vina in Parlament pentru a prezenta proiectele de lege pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea, președintele Igor Dodon a venit cu inca un indemn la dialog pentru partidele conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase.

- Președintele țarii, Igor Dodon, a ieșit cu un mesaj, cu o ora inainte de inceperea unei noi ședințe a Parlamentului, prin care indeamna opoziția, in special PAS și Platforma DA, sa se prezinte in plen. „Daca inca nu va cumparat pe toți Plahotniuc, haideți sa deblocam activitatea instituțiilor statului,…