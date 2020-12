alegeriparlamentare: Rezultate partiale. AUR, surpriza scrutinului din 6 decembrie

In judetul Constanta au fost organizate 559 de sectii de votare organizate pentru alegerile parlamentare. Dupa numararea voturilor din 148 de sectii de votare, de la nivelul municipiului Constanta, PNL conduce clasamentul, urmati de PSD si USR PLUS.PNL 24,5 PSD 24.1 USR PLUS 21.6 La mare distanta, dar pe locul 4 in clasament se afla AUR , urmat de PMP. In ceea ce priveste numarul alegatorilor, la nivelul judetului sunt 622.641 de persoane cu drept de vot 297.628 de barbati si 325.013 femei; 430. ...