#alegeriparlamentare 2020: Frauda la vot. Unde a votat un constantean. S-a ales cu dosar penal Un alegator constantean s au ales cu dosar penal pentru sarvarsirea infractiunii de frauda la vot in Cluj.Politistii clujeni au fost semnalati in legatura cu 25 de posibile fapte care au legatura cu procesul electoral. In urma verificarilor s au intocmit doua dosare penale pentru frauda la vot.Un alegator de 53 de ani din Constanta a votat la o sectie din municipiul Turda, iar altul a votat pe lista suplimentara cu toate ca ii era interzis acest drept, scrie monitorulcj.ro."Politistii din c ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

