- Sectiile de votare din Franta s-au deschis duminica pentru primul tur al alegerilor legislative, la numai cateva saptamani dupa realegerea lui Emmanuel Macron in functia de presedinte al tarii. Incepand de la ora locala 08:00 (06:00 GMT), cei aproximativ 48,7 milioane de cetateni francezi cu drept de…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o indeamna joi, intr-un interviu acordat postului francez BFMTV, pe candidata la presedintie, Marine Le Pen, conducatoarea extremei drepte, acuzata de o apropiere fata de Rusia, sa recunoasca faptul ca s-a inselat si si-a exprimat speranta ”sa nu-si piarda”…

- Pregatirile pentru dezbaterea televizata de miercuri dintre cei doi candidați la alegerile din Franța sunt aproape de final. Emmanuel Macron și Marine Le Pen, impreuna cu echipele de consilieri, pun la punct cea mai buna strategie care sa le aduca victoria.

- Sute de studenți au blocat Universitatea pariziana Sorbona, in semn de protest fața de rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Ei se opun politicii promovate de Emmanuel Macron, președinte-candidat, și sunt impotriva candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen.