Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL Vrancea, senatorul Catalin Toma, a câstigat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea, având un avans de circa 2.800 de voturi în fata lui Marian Oprisan, dupa numararea a circa 89% din voturi, potrivit numaratorii paralele a PNL Vrancea."Dupa numararea a circa 89% din…

- Social-democratul Ionel Arsene a castigat presedintia Consiliului Judetean Neamt, potrivit numaratorii paralele in 95% dintre sectiile de vot efectuata de PNL Neamt. Arsene, care a candidat din partea Aliantei pentru Modernizarea Neamtului 2020 PSD ALDE PPU, a intrunit 41,5% dintre voturi. Astfel, Ionel…

- Liberalul Andrei Carabelea a castigat functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, potrivit numaratorii paralele partiale a 92% dintre sectiile de vot, realizata de PNL Neamt. Andrei Carabelea a intrunit 26,38% dintre voturile valabil exprimate. Pe pozitia a doua se situeaza, potrivit aceleiasi numaratori…

- Social-democratul Ionel Arsene a castigat presedintia Consiliului Judetean Neamt, potrivit numaratorii paralele in 95% dintre sectiile de vot efectuata de PNL Neamt.Vezi și: HARTA Batalia pe consilii județene: PSD a luat 20, PNL are 17, iar UDMR ia 4 - Alianța USR-PLUS nu a prins nici macar…

- Liberalii au castigat doua dintre cele cinci orase din judetul Vrancea, Panciu si Adjud, in timp ce PSD a castigat cu primarii in functie primariile de la Focsani, Odobesti si Marasesti, potrivit numaratorii paralele a USR-PLUS. Liberalii au reusit sa obtina peste 55% din voturile exprimate in municipiul…

- Primarul in functie al Brailei, Marian Dragomir (PSD), a castigat al doilea mandat la conducerea primariei municipiului cu 65% din voturii, iar la Consiliul Județean, PSD a obținut 52%. Chiar daca nu a fost candidat direct este cunoscut faptul ca Mihai Tudose este ”mana forte” din organizația PSD…

- Candidatul independent Soos Zoltan, care a fost sustinut de toate formatiunile politice maghiare, a castigat alegerile pentru Primaria Targu Mures, potrivit numaratorii paralele efectuata de catre staff-ul acestuia din peste 50% dintre sectiile de votare. Potrivit numaratorii paralele…

- Candidatul PNL, Adrian Anghelescu, ar fi castigat Primaria municipiului Giurgiu, cu peste 50%, iar presedintia Consiliului Judetean ar reveni tot liberalilor, conform numaratorii paralele a PNL. "Din primele estimari, am castigat cele mai importante redute, Primaria resedinta de judet,…