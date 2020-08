Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Florea a transmis un drept la replica, dupa ce a fost acuzat ca intr-o inregistrare video ar aparea angajati ai Primariei Sectorului 5 care completeaza liste de semnaturi pentru candidatura sa. "O serie de ticalosi si infractori, deghizati in politicieni, falsifica si distribuie in…

- "Vreau sa le multumesc tinerilor care ne-au ajutat in aceasta perioada sa strangem semnaturi - semnaturi reale. Am vazut ca circula un filmulet, nu intamplator provenit dintr-o echipa adversa. Sunt fake-news-uri, sunt manipulari. Este o campanie murdara care a inceput inca din ianuarie impotriva…

- Alianța USR-Plus a anunțat ca depune plangere penala la DNA și la Poliția Capitalei dupa ce pe YouTube a aparut un filmuleț in care mai mulți angajați ai primariei sectorului 5 par sa falsifice semnaturi pentru susținerea candidaturii lui Daniel Florea și a Gabrielei Florea.""La primarie DFecta a Sectorului…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca formatiunea sa politica nu a fost invitata sa faca parte dintr-o alianta a dreptei in Bucuresti pentru ca USR se opune. „Singura persoana cu care am discutat in aceasta perioada in mod onest a fost Nicusor Dan“, scrie Tomac, care…

- Nicusor Dan, candidat susținut de Alianța USR-PLUS și PNL la Primaria Capitalei, a mers luni la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru a depune plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, a sefului Politiei Locale si a directorului Companiei de salubritate din acelasi…

- Candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitalei, Nicușor Dan, a depus, luni, o plangere penala la Parchetul de pe langa Curtea de Apel București, impotriva primarului sectorului 5, a șefului Poliției locale a sectorului 5 și a șefului Companiei de salubritate a

- USR Sector 5 a formulat un denunt penal la DNA impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale, anunța AGERPRES."USR Sector 5…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat joi faptul ca masinile firmei de salubritate din Sectorul 5 au bruiat conferinta sustinuta de deputatul independent Nicusor Dan, acuzand faptul ca in spatele acestei actiuni se afla primarul general, Gabriela Firea, si primarul Sectorului…