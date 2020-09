Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, susținut de USR-PLUS pentru funcția de viceprimar general, le-a transmis primarilor din Capitala care nu sunt de la PNL-USR și care au caștigat inca un mandat ca „bairamul s-a terminat, furtul din banul public s-a terminat”.„Celor cațiva primari de la alte partide, care dupa…

- "In acest moment democratia din Romania are nevoie de un partid de stanga puternic si adaptat acestui moment. PSD a reusit intr-un timp scurt de modernizare ajungerea de la 20% la peste 30%. Ramanem cel mai mare partid din Romania. Procesul de reconsrtructie interna a dat roade. PSD trebuie…

- Vlad Voiculescu va fi viceprimarul Capitalei, spune copresedintele USR PLUS Bucuresti, Claudiu Nasui. „In CGMB, din calculele noastre, avem majoritate impreuna cu PNL si asa ca angajamentele noastre vor fi toate puse in practica. Vlad Voiculescu va fi viceprimar, de la PNL asteptam o propunere de viceprimar…

- Nicusor Dan, cel care potrivit exit-poll-urilor a castigat functia de primar general al Capitalei, a declarat duminica seara ca este "foarte probabil" ca reprezentantii USR PLUS si PNL sa detina majoritati in viitorul Consiliu General si in consiliile locale de sector."Am castigat impreuna…

- Cristian Bacanu, candidatul PNL sustinut de USR PLUS la Primaria Sectorului 5, si-a depus luni dosarul de candidatura, iar declaratiile de presa sustinute cu aceasta ocazie au fost intrerupte de huiduieli ale unui grup de cetateni. La eveniment au mai fost prezenti candidatul sustinut de PNL si USR…