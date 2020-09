Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR PLUS anunta ca a depus plângere împotriva Gabrielei Firea, care candideaza pentru un nou mandat de edil, a Primariei Generale a Capitalei si împotriva PSD la Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Municipiului Bucuresti, acuzând ca primarul general al Capitalei…

- Alianța USR PLUS a depus plangere impotriva Gabrielei Firea, Primariei Generale a Capitalei și impotriva PSD la Biroul Electoral al Circumscripției Electorale a Municipiului București (BEM). Alianța o acuza pe Gabriela Firea de incalcarea regulilor de desfașurare a campaniei electorale prin utilizarea…

- Calin Popescu-Tariceanu (ALDE), Gabriela Firea (PSD) si Traian Basescu (PMP) se afla pe primele pozitii pe buletinele de vot la alegerile pentru primarul general al Capitalei. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a validat un numar de 18 candidati pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie, din totalul de 19 candidaturi inregistrare. Singura candidatura respinsa a fost cea a lui Viorel Catarama. „Pe rolul Biroului…

- Fostul premier Petre Roman se afla in fruntea listei de consilieri generali ai Capitalei depusa de Partidul Social Democrat, conform anuntului facut, luni, de primarul general, Gabriela Firea. "Am depus acum lista candidatilor pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti. (...) Venim…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…

- “De cateva saptamani sunt acuzat și denigrat public de Claudiu Nasui și Vlad Voiculescu, mi se inventeaza fapte sau acțiuni, fara a exista o baza reala,” declara Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2 intr-o declarație de presa transmisa redacției. Reacția viceprimarului Sectorului 2 și…

- USR Sector 5 a formulat un denunt penal la DNA impotriva primarului Sectorului 5, Daniel Florea, si a primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale, anunța AGERPRES."USR Sector 5…