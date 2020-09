Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele noului Consiliu Judetean Constanta a fost ales candidatul PNL, Mihai Lupu, iar forul deliberativ judetean va fi alcatuit din reprezentantii a patru formatiuni politice si aliante, care au depus liste complete de candidati, a declarat marti, judecatoarea Gabriela Ghervase, loctiitorul Biroului…

- Municipiul Tulcea are un nou primar dupa 16 ani, alegerile locale fiind castigate de liberalul Stefan Ilie, care a obtinut peste 10.000 de voturi, iar PSD a castigat conducerea Consiliului Judetean, prin actualul presedinte, Horia Teodorescu, anunța news.ro.Potrivit datelor de la Autoritatea…

- PSD pastreaza pentru inca patru ani functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ), dupa ce Horia Teodorescu, liderul social-democratilor tulceni, a fost votat de 20.947 de alegatori, potrivit datelor furnizate luni AGERPRES de purtatorul de cuvant al Biroului Electoral Judetean (BEJ), Gina Dumitrescu,…

- Presedintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu, este noul presedinte al Consiliului Judetean (CJ), conform centralizarii rezultatelor din peste 98% dintre sectiile de vot din judet. Potrivit rezultatelor partiale postate de Autoritatea Electorala Permanenta, candidatul Aliantei PNL-USR-PLUS,…

- Presedintele PNL Prahova, senatorul Iulian Dumitrescu, este noul presedinte al Consiliului Judetean (CJ), conform centralizarii rezultatelor din peste 98% dintre sectiile de vot din judet. Potrivit rezultatelor partiale postate de Autoritatea Electorala Permanenta, candidatul Aliantei PNL-USR-PLUS,…

- Alianța USR PLUS va depune luni, 17 august 2020, candidaturile pentru Consiliul Județean și pentru Primaria și Consiliul Local Baia Mare in prezența președintelui Uniunii Salvați Romania, Dan Barna. Acesta se va afla in Baia Mare pentru a-și arata deplina susținere pentru Vlad Emanuel Duruș ─ candidatul…

- Prahova este primul județ in care forțele de dreapta s-au ințeles sa faca front comun impotriva PSD, cu liste comune și candidat unic pentru administrația publica județeana. Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, este candidatul Alianței PNL – USR – PLUS pentru șefia Consiliului Județean. „Aceasta…

- Prahova este primul județ in care forțele de dreapta s-au ințeles sa faca front comun impotriva PSD, cu liste comune și candidat unic pentru administrația publica județeana. Președintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, este candidatul Alianței PNL – USR – PLUS pentru șefia Consiliului Județean.Vezi…