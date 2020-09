Biroul Electoral Municipal (BEM) Tulcea a respins, marti, contestatia depusa cu scopul atribuirii unui mandat de consilier local reprezentantului Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania (CRLR), Daniel Buhai.



In contestatie se invoca regula prioritatii pentru minoritati in momentul atribuirii mandatelor, prevazuta de legea electorala, in conditiile in care organizatia a intrunit pragul electoral.



Presedintele BEM, procurorul Dan Stepanencu, a precizat, pentru AGERPRES, ca membrii Biroului au decis sa respinga contestatia, deoarece candidatul CRLR nu a obtinut numarul voturilor…