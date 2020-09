Stiri pe aceeasi tema

- Un posibil eșec al alianței USR PLUS și PNL in lupta pentru caștigarea Primariei Capitalei ar fi imputabil liderilor acestor partide, care au refuzat sa faca „front comun” cu PMP, a afirmat președintele PMP...

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat duminica, la Ploiesti, ca singurul partid care si-a dorit in mod onest revenirea la alegerea primarilor in doua tururi este PMP, celelalte partide sustinand acest obiectiv doar in mod declarativ. "De ce PMP? Singurul partid din aceasta tara care…

- Presedintele american Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden se acuza reciproc de faptul ca sunt vinovati de valul de violente din Statele Unite, in urma unor violente la manifestatii antirasiste si mortii unui barbat in acest weekend la Portland, relateaza AFP, potrivit news.ro.Securitatea…

- Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Eugen Tomac vorbeste despre campania electorala de la Bucuresti "a inceput cu o manipulare". "Linia de manipulare folosita este una absolut incredibila. Vezi Doamne, din cauza PMP, candidatul USR și PNL nu mai are nicio șansa", afirma liderul…

- Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, vorbește despre un mare blat in București. Acesta afirma ca USR a inlaturat intenționat PMP din alianța de dreapta, pentru a putea sa-l saboteze pe Nicușor Dan. Mai mult, Tomac susține ca și la primariile de sector este pus in scena un blat cu PSD,…

- ​Cu PMP scos de la masa dreptei în București, candidatul PNL-USR-PLUS, Nicușor Dan spune ca spera ca partidul lui Eugen Tomac sa nu aiba un candidat care sa-i rupa din voturi. „Am un mare respect pentru oamenii care voteaza PMP în București ți sper ca ei sa înțeleaga…

- Fostul președinte Traian Basescu a anunțat, intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca, in urma excluderii PMP de la negocierile dintre PNL, USR și PLUS privind o posibila alianța de dreapta comuna pentru alegerile locale, a facut oferta partidului pe care l-a inființat de a-l repezenta pentru conducerea…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a lansat, duminica, la Sinteza zilei, un atac virulent la adresa lui Ludovic Orban și a anunțat ca exista o majoritate in Parlament pentru daramarea Guvernului PNL.