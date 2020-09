Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea a aplicat duminica patru sanctiuni contraventionale si a intocmit sase dosare penale in urma cercetarilor efectuate pe tema sesizarilor privind posibile fraude electorale, a anuntat purtatorul de cuvant al institutiei, Irina Manolache.Ea a mai…

- In perioada 5-6 septembrie, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au desfașurat mai multe acțiuni punctuale in vederea intaririi gradului de disciplina rutiera și prevenirii accidentelor de circulație generate de conducerea sub influența alcoolului sau a vitezei excesive.…

- La data de 24 august a.c., in intervalul orar 12.00 16.00, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au desfasurat o actiune pe linia protejarii populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, precum si pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor…

- Politistii au aplicat 126 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 257.500 de lei, in cadrul actiunilor desfasurate la nivel national, in perioada 31 iulie - 6 august, pentru protejarea fondului forestier."574 de controale au desfasurat politistii, sub coordonarea de specialitate a Directiei…

- Polițiștii din toata țara au aplicat, in cursul zilei de miercuri, aproape 890 de amenzi pentru nerespectarea masurilor impuse de starea de alerta.Astfel, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au intervenit la 55 de evenimente, au constatat 18 infractiuni si au aplicat 271 de sanctiuni contraventionale, in cuantum de 78.000 de lei.Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 06 iulie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 90 de sancțiuni contravenționale. Astfel, la…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au fost la datorie si au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale.Au fost organizate 6 actiuni punctuale si s-a intervenit la 201 evenimente, dintre care 174 au fost sesizate pe numarul unic pentru apeluri de urgenta112.Au…