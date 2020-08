Stiri pe aceeasi tema

- Subventionarea achizitiei de centrale individuale de apartament, transportul public gratuit si amplasarea Columnei lui Traian in Piata Victoriei se numara printre proiectele pe care le propune pentru Bucuresti fostul premier Calin Popescu Tariceanu, candidat ALDE la Primaria Capitalei. "Ceea ce va…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei unite in Bucuresti, e favorit cert la casele de pariuri in cursa pentru Primaria Capitalei. Gabriela Firea, candidatul PSD, este cotata cu sansa a doua, la distanta considerabila de Nicusor Dan. Traian Basescu (PMP), Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Ioan Sarbu (ProRomania),…

- Calin Popescu Tariceanu, candidatul ALDE la Primaria Capitalei, nu a știut sa spuna cat costa un bilet de autobuz. El a fost intrebat la Digi24 de costul unei calatorii, in contextul in care anunța ca unul din proiectele sale de candidat prevede gratuitatea transportului in comun, pentru descongestionarea…

- Dupa ce Pro Romania și-a anunțat candidați și liste proprii la sectoarele bucureștene și la primaria generala, ALDE merge și el separat de PSD in București, dupa ce negocierile s-au blocat. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a explicat joi ca propria candidatura la Primaria Capitalei este…

- "Nu exista rusine mai mare pentru administratia Firea-PSD decat modul dezastruos in care a gestionat problema transportului public! 8 autobuze hibrid dupa 4 ani la primarie nu pot acoperi bilantul rusinos al infrastructurii STB", a scris Nicusor Dan, marti, pe Facebook.El arata ca in mandatul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca social-democratii vor avea, în perspectiva alegerilor locale, o alianta de stânga, "cu accente liberale", pentru Primaria Capitalei și pentru toate primariile de sector."Am avut discutii si ieri cu Victor…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat marti ca in Bucuresti se face doar spectacol din ban public si mai putin treaba concreta pentru ca cetatenii sa traiasca civilizat. Ea a participat la o conferinta de presa impreuna cu deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat astazi ca teatrele și instituțiile de spectacole administrate de Primaria Capitalei se redeschid pentru public incepand din 15 iunie. „Cultura este esențiala pentru viața unui oraș așa ca am decis, impreuna cu managerii teatrelor din București,…