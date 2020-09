Primarul liberal al localitatii Seica Mare, Nicolae Susa, a fost amendat cu 1.400 de lei, dupa ce a fost filmat in timp ce le arata oamenilor cum sa-l voteze, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "In ceea ce priveste evenimentul sesizat in Seica Mare, in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca cele sesizate se confirma, fiind aplicata o sanctiune contraventionala conform art. 108, lit. 's', teza I din Legea 115 / 2015, cu amenda in valoare de 1.400 lei", se precizeaza in comunicatul IPJ Sibiu. Primarul Nicolae Susa a fost reclamat…