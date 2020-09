Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Andrei Carabelea a castigat functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, potrivit numaratorii paralele partiale a 92% dintre sectiile de vot, realizata de PNL Neamt. Andrei Carabelea a intrunit 26,38% dintre voturile valabil exprimate. Pe pozitia a doua se situeaza, potrivit aceleiasi numaratori…

- Domnul Lung Ioan, profesor, este candidatul partidului Pro Romania la functia de primar al Municipiului Zalau. Domnnul Pop Silvasan Dan- Ioan, medic dentist, este candidatul partidului Pro Romania la functia de primar al orasului Simleu Silvaniei. Doamna Buzure Dana, contabil, este candidatul partidului…

- Reprezentantii PNL Salaj, impreuna cu partenerii din Alianta USR-PLUS, au marcat startul campaniei electorale, joi, la miezul noptii, lipind impreuna primul afis pe un panou electoral din Zalau. Afisul a fost lipit de Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean…

- Primarul PSD de Zalau, Ionel Ciunt, care candideaza pentru un nou mandat, a declarat, marti, ca Sanatatea si Educatia sunt domeniile prioritare pentru el si echipa pe care o propune la alegerile locale. "Am spus mereu ca pentru mine Sanatatea si Educatia sunt domenii prioritare si nu doar…

- Ziarul Unirea Cristian Cimpean – un tanar cu viziune, candidatul Alianței USR – PLUS la Primaria Zlatna Alianța USR – PLUS propune pentru funcția de primar al orașului Zlatna un un om tanar, care lucreaza in mediul privat, intr-o multinaționala. Alaruti de el se afla și o echipa formata din specialiști…

- Presedintele PLUS Salaj, Florin Iordache, este candidatul Aliantei USR-PLUS pentru postul de primar al Zalaului, el fiind sustinut si de PNL, pentru ca Alianta, la randul ei, sa-l sustina pe Dinu Iancu Salajanu, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Salaj. Potrivit precizarilor…

- Deputatul Stelian Ion si a reluat vizitele in cartierele din oras. Acesta este candidatul USR la primaria Constanta Impreuna cu echipa sa, formata din reprezentantii Aliantei USR PLUS, Ion s a intalnit cu locuitorii cartierului Poarta 6 din municipiu si cu cei din zona Far La finalul intalnirilor, candidatul…