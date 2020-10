Reprezentantul juridic al PSD Sector 1, Mihai Dragan, a declarat vineri ca nu se poate declara un castigator la Primaria Sectorului 1, pentru ca 17 sectii de votare nici in prezent nu sunt "pe cheie", prin urmare numarul de voturi trecute in dreptul fiecarui candidat nu corespunde cu numarul voturilor valabil exprimate. "Noi reclamam un comportament necorespunzator din perspectiva drepturilor si obligatiilor domnului presedinte al Biroului Electoral Sector 1. Apreciem noi ca acest comportament a condus la fraudarea alegerilor in acest sector (...). Avem o informatie de ultima ora - informaticienii…