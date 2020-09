AlegeriLocale2020/Radu Mihaiu: Voi avea trei priorităţi la Primăria Sectorului 2 - toate se leagă de curăţenie Primarul ales al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat ca in perioada imediat urmatoare va avea trei prioritati referitoare la administratia locala: o salubrizare eficienta, realizarea unui audit si asigurarea de scoli curate. "Voi avea trei prioritati in imediata perioada care urmeaza la primarie. Si toate cele trei prioritati se leaga de curatenie, pentru ca Sectorul 2 este sectorul cel mai murdar din Bucuresti. Prima prioritate este sa facem curatenie pe strazi, sa nu mai avem mizerii la coltul strazii, sa nu mai avem mizerii pe spatiul verde, sa avem niste parcuri curate, in care sa ne placa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

