Stiri pe aceeasi tema

- Allen Coliban, candidat USR PLUS, a caștigat alegerile pentru funcția de primar al Brașovului. Coliban a reușit sa-l invinga pe George Scripcaru, candidat din partea PNL, care ocupa funcția de primar din...

- Creditul pe care judetul Brasov l-a luat pentru construirea aeroportului de la Ghimbav nu a fost utilizat, intreaga suma, de 150 de milioane de lei, fiind disponibila pentru alte proiecte viitoare ale administratiei judetene, a declarat, luni, pe santierul viitorului aeroport brasovean, presedintele…

- In ultima ședința ordinara, din actualul mandat al Consiliului Local, Charley Ottley a fost votat, in unanimitate, ca cetațean de onoare al municipiului Brașov. Acest moment solemn s-a desfașurat in prezența ambasadorului Marii Britanii ES Andrew Noble, a europarlamentarului Siegfried Mureșan, a prefectului…

- In ultima ședința ordinara, din actualul mandat al Consiliului Local, Charley Ottley a fost votat, in unanimitate, ca cetațean de onoare al municipiului Brașov. Acest moment solemn s-a desfașurat in prezența ambasadorului Marii Britanii ES Andrew Noble, a europarlamentarului Siegfried Mureșan, a prefectului…

- PNL Brasov isi propune sa obtina, la alegerile din 27 septembrie, un „scor categoric”, de 45%, atat la nivelul Consiliului Judetean, cat si al unitatilor administrativ-teritoriale din judet, a declarat, vineri, cu prilejul unui eveniment electoral, liderul PNL Brasov, Adrian Vestea, candidat la un…

- Fostul prefect al Brașovului și candidatul PSD la șefia Consiliului Județean a comentat pe pagina de Facebook venirea lui Raed Arafat la Brașov, dar a lansat și mai multe sageți catre liderul liberalilor brașoveni, Adrian Veștea. „Salut vizita lui Raed Arafat la Brașov, județ care este in fruntea listei…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tatarul a discutat ieri, la finalul vizitei in Brașov, cu reprezentanții sectorului HoReCa. Insoțit de primarul George Scripcaru și președintele Consiliului Județean, Adrian Veștea, in ciuda ploii torențiale, ministrul a luat loc la o terasa din centrul vechi și a ascultat…