Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a declarat vineri seara, in cadrul unei intalniri electorale organizate la Targu Mures, ca premierul ungar, Viktor Orban, stie mai mult despre ceea ce se intampla in acest oras, decat seful guvernului roman, Ludovic Orban, anunța AGERPRES."Un…

- Catalin Cherecheș : indiferent care vor fi presiunile politice asupra mea sau asupra consilierilor locali, voi lupta pana la capat pentru interesul comunitatii și anume acela de a avea o viața liniștita in cartierul in care locuiesc! Presiunea unor dezvoltatori imobiliari de a genera agitație in zonele…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca votul la moțiunea de cenzura ar trebui sa aiba loc tot in sesiunea extraordinara care se termina pe 31 august. „Pai ce sa fac? Nu știu, și eu trag de cei de la PSD, vorbesc in fiecare zi cu dl Ciolacu, 'Hai, domn'e, hai cu moțiunea, hai cu moțiunea'.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca in Romania cazurile de coronavirus scad sau urca in funcție de interesul politic al PNL și asta pentru ca s-a dispus sa fie obligatoriu alegeri locale pe 27 septembrie.Citește și: Variante de Guvern post-moțiune (surse) ”Romania a ramas…

- Deputatul Emilia Meirosu, care a intrat în Parlament pe listele PSD în 2016 si ulterior a trecut la partidul lui Victor Ponta și a fost presedinte al filialei Pro România din Braila, s-a înscris acum în PNL. Ea își motiveaza decizia prin faptul ca doreste sa îsi…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, catalogheaza drept „un fiasco” alianta Pro Bucuresti 2020 anuntata duminica de Victor Ponta si Robert Negoita, Romascanu criticandu-l pe Victor Ponta si spunand ca decizia acestuia „serveste” intereselor PNL si ale presedintelui Klaus Iohannis.

- Scenariu-bomba prezentat, marți, la Sinteza zilei, de Mihai Gadea: Actualul edil al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar putea retrage din cursa pentru un nou mandat la Primaria Generala lasandu-i locul lui Victor Ponta.

- "Am sustinut si sustin in continuare ca masurile si restrictiile impuse de Guvernul Orban au fost aberante, discriminatorii, ilogice, neprofesioniste si politicianiste - si iata ca rezultatele arata ca am avut dreptate ! Tot ce au facut cei de la Puterea ne-a dus direct in topul infectarilor - dar…