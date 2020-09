AlegeriLocale2020/Orban: Vrancea este nu numai epicentru pentru cutremure, ci şi pentru investiţii Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, la Focsani, o serie de proiecte majore de infrastructura care vor tranzita si judetul Vrancea, printre care autostrada A7. "Vrancea este nu doar epicentru pentru cutremure, ci si pentru investitii. Foarte multe proiecte de investitii (...) sunt in faze de pregatire si vor incepe sa fie executate. Este vorba, in special, de investitii in infrastructura, de care are nevoie Vrancea ca suport pentru dezvoltare economica", a declarat Orban in cadrul unei conferinte de presa. Prim-ministrul a aratat ca principalul proiect de investitii care va trece prin zona este… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

