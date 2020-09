AlegeriLocale2020/Orban: Suntem singurii care avem puterea de a bate PSD Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a afirmat miercuri, la Curtea de Arges, ca liberalii sunt singurii care ii pot invinge pe social-democrati in alegeri. "Suntem singurii (...) care avem puterea de a bate PSD. PSD nu e simplu de batut. Dupa fiecare bataie pe care a incasat-o PSD, ca s-a saturat lumea de minciunile lor, usor-usor au mizat pe uitare, au revenit si de fiecare data au revenit si au mai distrus ceva din tara asta, au mai creat o intarziere pentru vreun proiect, au mai nenorocit niste oameni, au mai alungat niste tineri din tara la fiecare revenire la putere", a declarat Orban.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, efectueaza miercuri o vizita in judetul Arges.Programul este urmatorul: * vizita la santierul de constructii al Salii Polivalente, investitie finantata de CNI (13,00 - str. Basarabiei, varianta Craiovei - Prundu, Pitesti; presa are acces la eveniment)…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, in cadrul unei actiuni de campanie, ca primarii PSD din Sectorul 5 au preferat sa tolereze saracia si sa dea ajutoare sociale, ''pomeni peste pomeni'', in loc sa ofere locuitorilor ''o sansa la viata mai buna pe propriile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca ''este vital'' pentru Sectorul 3 ca Robert Negoita sa nu mai fie primar, sustinand ca "s-a facut cate ceva" in acest sector, in mandatul acestuia, insa cu pretul unor datorii mari, de peste 400 milioane lei, care au fost facute pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, in cadrul unei actiuni electorale organizate in centrul istoric al municipiului Bistrita, ca, dupa alegerile locale din 27 septembrie, "culoarea rosie va disparea din Transilvania" si i-a indemnat si pe bistriteni sa voteze candidatii liberali.…

- Nici nu a inceput bine campania electorala și deja președintele PSD al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, mai cunoscut in zona sub numele de „Scheletu’”, care mai candideaza pentru un nou mandat, a și avut parte de cateva surprize neplacute. Inainte de inceperea campaniei electorale, un numar…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a expirat perioada de contestatii in ceea ce priveste candidaturile pentru alegerile locale, exprimandu-si convingerea ca Nicusor Dan, sustinut de liberali si de USR PLUS, va fi viitorul primar general al Capitalei. Declaratiile…

- Un lider județean PNL spune, citat de presa locala, ca in partid vor mai veni „oameni de valoare de la PSD”, in contextul in care președintele Klaus Iohannis și liderul PNL, premierul Ludovic Orban, s-au declarat impotriva traseismului politic pe fondul trecerii a zeci de primari PSD la PNL.„Daca…

- Liberalii au depus duminica lista de candidaturi a PNL pentru Consiliul General al Capitalei, la BEM fiind prezenti presedintele partidului, premierul Ludovic Orban, si liderul organizatiei de Bucuresti, Violeta Alexandru. In acest context, presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca…