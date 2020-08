Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numai 6 luni de cand a fost numit in fruntea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), liberalul Victor Picu este revocat din functie, conform deciziei semnate de premierul Ludovic Orban. Picu a fost prins beat la volan, in urma cu cateva zile. Pe de alta parte, el are depusa…

- Candidatura lui Adrian Moraru pentru Primaria Sectorului 3 a fost lansata marti seara, in cadrul unui eveniment desfasurat in Parcul IOR, unde au fost prezenti premierul Ludovic Orban, liderul USR, Dan Barna, candidatul PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele PNL Bucuresti,…

- Anunț de ultima ora din partea social - democraților. Președintele PSD București, Gabriela Firea, a declarat ca joi va avea loc o ședința a conducerii partidului in timpul careia vor fi validate candidaturile pentru alegerile locale, inclusiv pentru primariile sectoarelor Capitalei. Daniel Baluța…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni sambata pentru a definitiva candidaturile la alegerile locale, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, luni, la sediul din Modrogan. Anuntul sefului PNL vine in contextul in care, in ultimele zile, au avut loc discutii, cu cei de la alianta USR-PLUS, pentru…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca negocierile cu partidele de dreapta cu privire la candidatii la primariile de sector sunt aproape de final, aratând ca liberalii nu au "aroganta de a impune anumite pretentii", transmite Agerpres. Sâmbata dupa-amiaza, începând…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat sambata ca se indoieste ca actualul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, va mai deschide lista PSD la alegerile locale pentru ca ca edilul „are probleme de sustinere in partid”. Violeta Alexandru a mai declarat ca in ceea ce priveste…

