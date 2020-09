Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, in cadrul unei actiuni electorale organizate in centrul istoric al municipiului Bistrita, ca, dupa alegerile locale din 27 septembrie, "culoarea rosie va disparea din Transilvania" si i-a indemnat si pe bistriteni sa voteze candidatii liberali. "Dupa aceste alegeri locale, culoarea rosie va disparea din Transilvania si sa nu cumva sa se intample sa ramana Bistrita cu culoarea rosie, ca atunci o sa zica lumea ca nu mai e Bistrita in Ardeal. Ca atare, am incredere in voi, am incredere ca vom da un nou inceput Bistritei si sansa unei dezvoltari…