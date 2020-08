FCSB, victorie clara cu FC Viitorul in Liga 1

Dupa doua etape, FC Viitorul are un punct si se afla pe locul 13 in clasament. FC Viitorul a sustinut in aceasta seara meciul din etapa a doua a Ligii 1, intalnind in deplasare FCSB, in fata careia a pierdut cu 0 3 0 1 .Au marcat: Tanase 2, Mladen 50 autogol , Vina 90.Au evoluat FCSB antrenor, Anton Petrea :… [citeste mai departe]