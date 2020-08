Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a expirat perioada de contestatii in ceea ce priveste candidaturile pentru alegerile locale, exprimandu-si convingerea ca Nicusor Dan, sustinut de liberali si de USR PLUS, va fi viitorul primar general al Capitalei.



Declaratiile au fost facute cu ocazia lansarii sediului de campanie al lui Nicusor Dan, la Magazinul Bucuresti, din Bd. Ion C. Bratianu, nr. 36.



"Ii multumesc lui Nicusor Dan ca m-a invitat in acest loc simbolic, la intrarea in Centrul Istoric al Bucurestiului, care asteapta de mult sa fie finalizat…