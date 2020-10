Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentatii UDMR au obtinut 15 din cele 32 de mandate din Consiliul Judetean (CJ) Satu Mare, in administratia judeteana mai fiind reprezentantii PNL, PSD si PMP, potrivit rezultatelor provizorii publicare de Autoritatea Electorala Permanenta. In urma votului de duminica, 27 septembrie, UDMR a obtinut…

- Biroul Electoral Județean Dambovița a finalizat procesul de centralizare și … Post-ul Rezultate finale: Ștefan Corneliu a obținut peste 100.000 de voturi, cu aproximativ 7.400 de voturi peste partid apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Breaking News, Politic PSD obține majoritatea in Consiliul Local Alexandria 29/09/2020 10:23 Dupa ce Victor Dragușin, primarul in funcție al Alexandriei, și-a asigurat un nou mandat la conducerea reședinței de județ, social-democrații au caștigat, la alegerile locale de duminica, 27 septembrie, și…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Alegerile locale de duminica, 27 septembrie, au fost marcate de o prezenta scazuta la vot, in judetul Suceava. Cei mai multi dintre primarii in functie au reusit sa obtina noi mandate. Votul a produs insa si suprize in unele localitati din judet. Tanarul Ezekiel Beltic l-a invins categoric pe primarul…

- UDMR va avea o majoritatea covarsitoare in viitorul consiliu local al municipiului Sfantu Gheorghe, obtinand 18 mandate de consilieri, in timp ce Alianta Maghiarilor din Transilvania si-a adjudecat doar doua mandate, iar PNL un singur mandat, celelalte partide nereusind sa treaca pragul electoral de…